В самолете Сочи — Москва мужчины подрались, потому что один из них облокотился на кресло другого

В аэропорту Домодедово 24 мая полиция задержала двух мужчин, которые подрались в самолете Сочи — Москва

Полиция установила, что во время стоянки самолета в Москве и подготовке людей к высадке один из мужчин облокотился на кресло и задел сидящего пассажира. Из-за этого они начали ссориться, а затем драться.

Полицию вызвал командир самолета, 34-летнего и 21-летнего мужчин задержали и доставили в дежурную часть, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.