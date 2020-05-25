В самолете Сочи — Москва мужчины подрались, потому что один из них облокотился на кресло другого
Краснодарский край Валерия Дульская
В аэропорту Домодедово 24 мая полиция задержала двух мужчин, которые подрались в самолете Сочи — Москва
Полиция установила, что во время стоянки самолета в Москве и подготовке людей к высадке один из мужчин облокотился на кресло и задел сидящего пассажира. Из-за этого они начали ссориться, а затем драться.
Полицию вызвал командир самолета, 34-летнего и 21-летнего мужчин задержали и доставили в дежурную часть, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Напомним, в апреле жителю Ленинградской области вынесли приговор за то, что из-за его попытки разбить головой иллюминатор самолет был вынужден сесть в Краснодаре.