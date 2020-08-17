На Кубани число зараженных коронавирусом достигло 9 тыс. 991 человека
В Краснодарском крае к 17 августа за сутки диагностировали 88 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 тыс. 892 заболевших COVID-19 в 83 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (690), Санкт-Петербурге (159) и Московской области (153). На юге лидируют Ставропольский край (132), Ростовская область (127), Краснодарский край (88), Дагестан (59) и Крым (45).
Всего в стране за период пандемии зафиксировали 927 тыс. 745 заболевших в 85 регионах. Также за сутки умерли 55 человек, а за все время в России от коронавируса скончались 15 тыс. 740 пациентов.
Позже оперштаб Кубани уточнил, что среди 88 новых заболевших 27 мужчин и 61 женщина в возрасте до 83 лет. За сутки заразились четверо детей, в целом случаи распределились так:
- 29 — в Краснодаре;
- 6 — в Сочи;
- по 5 — в Туапсинском, Усть-Лабинском и Славянском районах;
- по 4 — в Новороссийске и Армавире;
- по 3 — в Геленджике и Анапе, а также Северском, Динском, Кущевском и Кореновском районах;
- по 2 — в Красноармейском и Ейском районах;
- по 1 — в Новопокровском, Крыловском, Успенском, Каневском, Тихорецком, Курганинском, Тбилисском и Гулькевичском районах.
В министерстве здравоохранения региона добавили, что за период пандемии лаборатории края провели 713 тыс. 288 тестирований на COVID-19. Всего в крае зафиксировали 9 тыс. 991 случай коронавируса, из них 8 тыс. 436 человека выздоровели (+20) и 143 пациента умерли (+0). В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких остаются 34 человека, а также четверо — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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