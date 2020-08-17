На Кубани число зараженных коронавирусом достигло 9 тыс. 991 человека

За последние сутки в России выявили 4 тыс. 892 заболевших COVID-19 в 83 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (690), Санкт-Петербурге (159) и Московской области (153). На юге лидируют Ставропольский край (132), Ростовская область (127), Краснодарский край (88), Дагестан (59) и Крым (45).

Всего в стране за период пандемии зафиксировали 927 тыс. 745 заболевших в 85 регионах. Также за сутки умерли 55 человек, а за все время в России от коронавируса скончались 15 тыс. 740 пациентов.