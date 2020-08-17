В Краснодаре двое мужчин выдали себя за застройщиков и похитили 21 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре в августе направили в суд уголовное дело о мошенничестве

Двое мужчин 26 и 52 лет выдали себя за застройщиков многоквартирных домов в Краснодаре и привлекли деньги 120 пайщиков в качестве инвестиций. Однако через полгода строительство объектов прекратилось, а злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 21 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 17 августа.

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В СУ УМВД России по Краснодару возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемых заключили под стражу, дело направили в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2020 года в Сочи завели уголовное дело на 57-летнего местного жителя. Он заключал незаконные договоры купли-продажи жилья в доме, который еще не был построен. Мужчина обманул дольщиков на 12,7 млн рублей и скрылся с их деньгами.

Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Полиция Строительство

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