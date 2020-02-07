Жителя Сочи будут судить за обман дольщиков на 12,7 млн рублей

В Сочи фигурантом уголовного дела стал 57-летний местный житель, который обманул дольщиков и скрылся с их деньгами

По версии следствия, мужчина имел земельный участок в поселке Дагомыс, который мог использоваться только для индивидуального жилищного строительства. Однако он стал заключать незаконные договоры купли-продажи жилья в якобы будущем многоквартирном доме. Для убедительности мошенник проводил подготовительные работы по строительству дома, но потом скрылся с деньгами. В итоги он обманул 19 дольщиков на 12,7 млн рублей.

На лжезастройщика завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его направили в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Мужчину заключили под стражу, на его имущество наложили арест, сообщили 7 февраля в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года в Сочи члены банды застройщиков-мошенников получили по 9,5 лет колонии.