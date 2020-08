В парке «Краснодар» в тестовом режиме открылись спортплощадки

View this post on Instagram

⚡Друзья, лучшую новость просто сложно придумать! И я с удовольствием делюсь ею с вами ������ ⠀ С понедельника, 17 августа в тестовом режиме в парке откроются спортплощадки ������ ⠀ ⠀ Бесплатные для посещения следующие объекты ������ ⠀ ������ Две площадки для стритбола; ⚽ Площадка для пляжного футбола; ⚽ Четыре текбольных стола; ������ Две волейбольные площадки (для классики и пляжного волейбола) ������‍♂‍Воркаут и полоса препятствий. ⠀ Для их посещения нужно сделать 4 шага: ⠀ ✔️Зайти на сайт https://sportpark.parkkrasnodar.com/ (ссылка в шапке профиля) ✔️Выбрать время и вид спорта ✔️ Получить QR-код ✔️Прийти на площадку, показать QR-код и идти заниматься ������ ⠀ ⠀ ❗Следующие площадки – платные – теннисные корты, площадки для бадминтона, корты для паддл и падел-тенниса, а также площадки для сквоша. Чтобы попасть на них необходимо: ⠀ ✅ Забронировать нужную локацию на сайте парка (ссылка в шапке профиля), или на стойке регистрации ✅ Оплатить посещение (онлайн, или офлайн) ✅ На стойке регистрации получить браслет и с его помощью пройти на площадку или корт в выбранное время. ⠀ ❗❗ В ближайшее время, все спортивные площадки будут работать в тестовом режиме. ⠀ Знакомьтесь с ними вживую, а я буду постепенно рассказывать вам о каждой в отдельности ������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ПятаяОчередь