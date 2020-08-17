В парке «Краснодар» в тестовом режиме открылись спортплощадки

Чтобы их посетить, нужно зайти на сайт sportpark.parkkrasnodar.com . Там можно выбрать время и вид спорта, после чего придет QR-код. После этого необходимо прийти на площадку, показать QR-код и идти заниматься.

Однако несколько площадок платные: теннисные корты, площадки для бадминтона, корты для паддл и падел-тенниса, а также площадки для сквоша. Чтобы попасть на них, необходимо забронировать нужное место на сайте парка или на стойки регистрации. Далее нужно оплатить посещение удобным способом и получить на стойке регистрации браслет, с помощью которого можно пройти на объект в выбранное время.

В пресс-службе парка «Краснодар» в инстаграме отметили, что пока что все спортивные площадки будут работать в тестовом режиме.