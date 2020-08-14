«Россети Кубань» направила 3 млрд рублей на ремонтную программу 2020 года

Компания «Россети Кубань» направила почти 3 млрд рублей на реализацию ремонтной программы в 2020 году

14 августа в Краснодаре состоялось краевое совещание под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на котором обсуждали вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду предприятий ТЭК и ЖКХ Кубани. В селекторе приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих предприятий и главы муниципальных образований региона. Генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев на селекторном совещании по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме доложил, что персонал предприятия завершает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов, уже выполнено 90% работ.

В рамках подготовки к отопительному сезону на территории Краснодарского края и Адыгеи компания «Россети Кубань» отремонтировала с начала года свыше 10 тыс. км линий электропередачи разного класса напряжения, порядка 1,8 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили более 1,7 тыс. га просек линий электропередачи. На реализацию ремонтной программы в 2020 году «Россети Кубань» выделили почти 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе энергокомпании. В филиалах компании до конца 2020 года запланировано провести более 10 тыс. контрольных противоаварийных тренировок. На данный момент уже проведено порядка 8 тыс. тренировок оперативного персонала. В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находятся почти 1,8 тыс. человек технического персонала «Россети Кубань» и 711 единиц техники в составе 392 бригад. Обеспечена готовность 106 мобильных резервных источников энергоснабжения.