Краснодар признали лучшим городом России в организации работы с кадрами

Краснодар в августе стал одним из лучших городов России в сфере управления муниципальными финансами

В России объявили результаты XIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2019 года. Краснодар признали лучшим в номинации «За лучшую организацию работы с кадрами». В конкурсе участвовали 173 муниципальных образования из 56 субъектов России.

«Это высокое признание профессионализма сотрудников администрации города, которые занимаются бюджетным процессом и финансами. С одной стороны, у нас много перспективной и грамотной молодежи, с другой — есть опытные кадры, которые передают свой опыт», — сказал директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков.