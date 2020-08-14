Краснодар признали лучшим городом России в организации работы с кадрами
Краснодар в августе стал одним из лучших городов России в сфере управления муниципальными финансами
В России объявили результаты XIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2019 года. Краснодар признали лучшим в номинации «За лучшую организацию работы с кадрами». В конкурсе участвовали 173 муниципальных образования из 56 субъектов России.
«Это высокое признание профессионализма сотрудников администрации города, которые занимаются бюджетным процессом и финансами. С одной стороны, у нас много перспективной и грамотной молодежи, с другой — есть опытные кадры, которые передают свой опыт», — сказал директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков.
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Конкурс ежегодно проводит журнал «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России при поддержке Совета Федерации. Участников оценивали по 82 показателям, среди которых качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования, долговая политика, открытость деятельности местных финансовых органов. Комиссия определила 12 победителей по сумме набранных баллов.
Краснодар ежегодно участвует в конкурсе, однако впервые стал победителем, рассказали в пресс-службе администрации города 14 августа.
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