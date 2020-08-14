На Кубани потратят 1,8 млрд рублей на приведение школ в порядок перед новым учебным годом
В Краснодарском крае планируют завершить подготовку школ к новому учебному году к 20 августа
Накануне прошел краевой совбез, на котором также обсудили вопросы окончания ремонта школ к новому учебному году. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что с 1 сентября школы будут работаь в очном режиме, но с соблюдением всех санитарных требований, которые Роспотребнадзор 20 августа доведет до регионов.
Вице-губернатор Анна Минькова уточнила, что в этом году 680 тыс. школьников сядут за парты, из них 76 тыс. — первоклассники. По ее словам, ежегодный прирост составляет около 26 тыс. детей. В Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи все еще высокая наполняемость классов.
К новому учебному году готовятся 3 тыс. 181 образовательная организация края, 87% из них комиссия уже признала готовыми.
Кондратьев заявил, что на подготовку школ из бюджета направили 1,8 млрд рублей, что на 600 млн больше, чем в прошлом году. Эти деньги пошли на капремонт, благоустройство и обеспечение безопасности. Все школы и детсады должны быть полностью готовы к 20 августа: замечания комиссий к этому времени должны устранить.
По словам губернатора, на приобретение устройств обеззараживания воздуха из краевого бюджета выделили 172 млн рублей. Также в школы закупили дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры и тепловизоры.
Главный санитарный врач края Мария Потемкина отметила, что все учебные заведения должны проводить термометрию и вести журнал учета: при повышенной температуре ребенка нужно будет изолировать и вызвать скорую. Также необходимо регулярно обеззараживать воздух в помещениях, а повара должны работать в масках и перчатках, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации края.
Напомним, в августе власти Краснодара рассказали, сколько школ и детсадов откроются в 2020 году.
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