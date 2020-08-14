На Кубани потратят 1,8 млрд рублей на приведение школ в порядок перед новым учебным годом

В Краснодарском крае планируют завершить подготовку школ к новому учебному году к 20 августа

Накануне прошел краевой совбез, на котором также обсудили вопросы окончания ремонта школ к новому учебному году. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что с 1 сентября школы будут работаь в очном режиме, но с соблюдением всех санитарных требований, которые Роспотребнадзор 20 августа доведет до регионов.

Вице-губернатор Анна Минькова уточнила, что в этом году 680 тыс. школьников сядут за парты, из них 76 тыс. — первоклассники. По ее словам, ежегодный прирост составляет около 26 тыс. детей. В Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи все еще высокая наполняемость классов.

К новому учебному году готовятся 3 тыс. 181 образовательная организация края, 87% из них комиссия уже признала готовыми.