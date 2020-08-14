На Кубани за сутки выявили 88 новых носителей коронавируса, среди заболевших 10 детей

К 14 августа в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 9 тыс. 730 человек

В России за последние сутки зафиксировали 5 тыс. 65 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Только 25,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки выписали из больниц 6 тыс. 568 пациентов с COVID-19, а 114 человек скончались .

Лидерами по новым случаям коронавируса стали Москва (+688 за сутки), Санкт-Петербург (+159) и Московская область (+156).

Читайте также: В мечетях Адыгеи и Кубани решили возобновить коллективные пятничные молитвы

На юге России и в республиках Северного Кавказа ситуация с новыми случаями коронавируса, по данным федерального оперштаба, следующая: Ставропольский край — 130, Ростовская область — 126, Краснодарский край — 88 , Дагестан — 56, Крым — 42, Ингушетия — 27, Адыгея — 21, Кабардино-Балкария — 16, Карачаево-Черкессия — 14, Северная Осетия — 9, Чечня — 7, Севастополь — 7.

Всего за время пандемии в России выявили 912 тыс. 823 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 15 тыс. 498 заболевших , а 722 тыс. 964 человек выздоровели.

Читайте также: Когда будет разработана вакцина от коронавируса для детей

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, за сутки в регионе выявили 88 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Среди заболевших 54 женщины и 34 мужчины, а также 10 детей в возрасте от 11 месяцев до 16 лет.

Новые случаи в муниципалитетах распределились так: в Краснодаре — 27 человек;

в Сочи — 10;

в Выселковском и Туапсинском районах — по 8;

в Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе — по 5;

в Анапе, Апшеронском и Кущевском районах — по 3;

в Абинском и Калининском районах — по 2;

в Динском, Темрюкском, Тимашевском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Белореченском районах — по 1.

За весь период в медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 28 тыс. 183 человека, в том числе 3 тыс. 553 ребенка. В стационарах 3 тыс. 589 граждан, а в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 835 человек. С начала пандемии кубанские лаборатории провели 687 тыс. 695 на коронавирус (+8 тыс. 580 за последние сутки).