На Кубани от коронавируса за сутки умерли две женщины

В Краснодарском крае число летальных случаев от коронавируса к 13 августа достигло 136

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 90 новых носителей COVID-19, а два пациента скончались. Как рассказали в региональным оперштабе, летальные случаи были зафиксированы в Горячем Ключе и Сочи.

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В Горячем Ключе скончалась 84-летняя женщина . Она заболела в конце июля и была госпитализирована в горбольницу с внебольничной двухсторонней пневмонией. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Отмечается, что пациентка также страдала гипертонией, сахарным диабетом, аутоиммунным тиреоидитом и анемией.

В Сочи умерла 58-летняя местная жительница . Ее госпитализировали в инфекционную больницу, анализ на коронавирус оказался положительным. Из-за ухудшения самочувствия женщину подключили к ИВЛ. После у нее развилась острая дыхательная, почечная и полиорганная недостаточность. Врачам спасти женщину не удалось.

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