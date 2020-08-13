На Кубани от коронавируса за сутки умерли две женщины
В Краснодарском крае число летальных случаев от коронавируса к 13 августа достигло 136
Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 90 новых носителей COVID-19, а два пациента скончались. Как рассказали в региональным оперштабе, летальные случаи были зафиксированы в Горячем Ключе и Сочи.
В Горячем Ключе скончалась 84-летняя женщина. Она заболела в конце июля и была госпитализирована в горбольницу с внебольничной двухсторонней пневмонией. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Отмечается, что пациентка также страдала гипертонией, сахарным диабетом, аутоиммунным тиреоидитом и анемией.
В Сочи умерла 58-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в инфекционную больницу, анализ на коронавирус оказался положительным. Из-за ухудшения самочувствия женщину подключили к ИВЛ. После у нее развилась острая дыхательная, почечная и полиорганная недостаточность. Врачам спасти женщину не удалось.
Всего за время пандемии коронавирус в Краснодарском крае подтвердился у 9 тыс. 642 человек. Зарегистрировано 136 летальных исходов. По данным на 13 августа 44 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое подключены к ЭКМО.
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