Жители Майкопа увидели пыльный вихрь

Видео с пыльным вихрем появилось в пабликах Адыгеи, в том числе во «Вконтакте» «Типичной Адыгеи». Автор поста сообщил, что заснял явление на выезде из Майкопа в сторону хутора Гавердовского. На кадрах видна длинная, но тонкая воздушная воронка, уходящая в небо.

Между тем, как сообщили порталу Юга.ру в ГУ МЧС Россиии по Адыгее 12 августа, сообщений и обращений граждан о смерчах и связанных с ним повреждениях не поступало.

Напомним, в конце июля в Сочи над морем возник смерч, который вышел на берег в районе Имеретинской низменности.