В ДТП на Кубани пострадали шесть человек и двое погибли
В Усть-Лабинском районе днем 12 августа произошла автомобильная авария, есть жертвы
Сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на 58-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин поступило в дежурную часть МВД по Усть-Лабинскому району около 15:35.
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По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель Lada не уступил дорогу автомобилю Honda, который ехал по главной.
Водитель и пассажир Lada от полученных ранений погибли на месте. В больницу с травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя автомобиля Honda и пятерых пассажиров, двое из них — дети.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 10 августа в Славянском районе машина врезалась в электроопору, один человек погиб. В этот же день в Краснодаре произошло ДТП на перекрестке улиц Красной и Кузнечной, в котором пострадала женщина.
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