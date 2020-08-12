В ДТП на Кубани пострадали шесть человек и двое погибли

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе днем 12 августа произошла автомобильная авария, есть жертвы

Сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на 58-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин поступило в дежурную часть МВД по Усть-Лабинскому району около 15:35.

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По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель Lada не уступил дорогу автомобилю Honda, который ехал по главной.

Водитель и пассажир Lada от полученных ранений погибли на месте. В больницу с травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя автомобиля Honda и пятерых пассажиров, двое из них — дети.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 10 августа в Славянском районе машина врезалась в электроопору, один человек погиб. В этот же день в Краснодаре произошло ДТП на перекрестке улиц Красной и Кузнечной, в котором пострадала женщина.

ДТП Полиция смерть Усть-Лабинский район

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