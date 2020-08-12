В Адлере заканчивают строительство экстрим-парка

Спортивную площадку краснодарская фирма строит в Адлере в сквере Бестужева. Сначала в городе планировали восстановить действующие скейт-парки, однако при обследовании специалисты заключили, что дерево пришло в негодность.

Начальник департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян отметил, что для проведения соревнований по экстремальным видам спорта на курорте нужны объекты из бетона. Специалисты заливают бетоном фигуры, строительство планируют закончить к 15 августа. В парке также установят освещение, систему видеонаблюдения и скамейки.

В новом экстрим-парке смогут тренироваться скейтбордисты, велосипедисты и самокатчики. Вглубь сквера перенесли воркаут-площадку, рядом расположат восстановленную площадку для паркура, уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.