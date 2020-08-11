Очередной жертвой COVID-19 на Кубани стал пенсионер из Абинска
В Краснодарском крае к 11 августа скончались 132 пациента с коронавирусом
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусом в течение последних пяти дней продолжает уменьшаться. Так, за прошлые сутки в регионе было зафиксировано 90 новых носителей COVID-19 и 1 летальный исход.
Как сообщили в краевом оперштабе, жертвой коронавируса стал житель Абинска.
По данным оперштаба, 67-летний мужчина был госпитализирован в Крымскую ЦРБ, где анализ на COVID-19 дал положительный результат. Сообщается, что пациент умер от двусторонней пневмонии, дыхательной и сердечной недостаточности.
В краевом минздраве уточнили, что у пенсионера также были сердечно-сосудистые заболевания.
Всего к 11 августа на Кубани зарегистировали 132 летальных исхода, вызванных коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 9 тыс. 495 человек.
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