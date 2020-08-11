Очередной жертвой COVID-19 на Кубани стал пенсионер из Абинска

В Краснодарском крае к 11 августа скончались 132 пациента с коронавирусом

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусом в течение последних пяти дней продолжает уменьшаться. Так, за прошлые сутки в регионе было зафиксировано 90 новых носителей COVID-19 и 1 летальный исход.

Как сообщили в краевом оперштабе, жертвой коронавируса стал житель Абинска.