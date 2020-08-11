Один человек погиб и один пострадал в ДТП на Кубани
В Славянском районе 10 августа машина врезалась в электроопору, один человек погиб
Авария случилась в 17:35 на подъезде к Славянску-на-Кубани. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны Славянска-на-Кубани в сторону поселка Вишневого, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в электроопору.
В результате ДТП водитель погиб на месте, 32-летний пассажир получил травмы. Все обстоятельства выясняются, сообщили 11 августа в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, днем 10 августа в краевой столице произошло ДТП на перекрестке улиц Красной и Кузнечной, в котором пострадала женщина.
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