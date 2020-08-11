В Сочи предупредили о сильных ливнях

Краснодарский край

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МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде в Сочи 11 августа

По данным Северо-кавказского гидрометцентра, до конца суток 11 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 м/с. Возможны подъемы уровня рек, сходы селевых потоков. Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий, размывом берегов рек и других водоемов.

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Жителям и гостям курорта рекомендовали оставаться дома, использовать подходящую одежду и парковать машины в предназначенных для этого местах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

МЧС Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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