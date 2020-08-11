Министр финансов Адыгеи покинул свой пост
Министр финансов Адыгеи Довлетбий Долев 10 августа покинул пост по собственному желанию
Об этом кадровом решении сообщил глава республики Мурат Кумпилов на планерном совещании. Министр финансов Довлетбий Долев, которому исполнилось 70 лет, в связи с выходом на пенсию сам покинул свой пост. Он работал в финансовом блоке правительства с 1995 по 2002 год и с 2007 по 2020 год.
Глава Адыгеи также сообщил о предстоящих назначениях на должности премьер-министра и министра финансов республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
Напомним, ранее на встрече стало известно, что бывшего главу кабинета министров Адыгеи Александра Наролина переведут на работу в постоянное представительство республики при губернаторе Краснодарского края.
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