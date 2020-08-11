Министр финансов Адыгеи покинул свой пост

Об этом кадровом решении сообщил глава республики Мурат Кумпилов на планерном совещании. Министр финансов Довлетбий Долев, которому исполнилось 70 лет, в связи с выходом на пенсию сам покинул свой пост. Он работал в финансовом блоке правительства с 1995 по 2002 год и с 2007 по 2020 год.