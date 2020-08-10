В Краснодаре ищут мужчину, который может быть причастен к исчезновению местной жительницы

Вечером 28 июля родственники 56-летней жительницы краевого центра обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже. Во время проверки следственный комитет установил, что женщина жила в доме на улице Липовой в НСТ «Кубаночка». Последний раз ее видел знакомый 22 июля, а на следующий день она перестала выходить на связь. Так как пропавшая не собиралась покидать место жительства, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Следствие располагает сведениями, что к исчезновению женщины может быть причастен 61-летний местный житель Олег Прохоров, который скрывается от правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения подозреваемого Олега Прохорова сообщить об этом по телефонам 8 (960) 47-888-96 или 02.