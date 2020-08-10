В центре Краснодара произошло ДТП, есть пострадавшая
В Краснодаре днем 10 августа произошло ДТП на перекрестке улиц Красной и Кузнечной
Днем в краснодарских пабликах появилась информация о ДТП на перекрестке улиц Кузнечной и Красной. Позже телеканал «Краснодар» опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент аварии.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе управления МВД по Краснодару, около 13:30 25-летний житель Тимашевска, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2112, ехал по Красной со стороны Буденного в направлении к Северной, и на перекрестке с Кузнечной проехал на красный светофор.
Машина врезалась в Lada Priora под управлением 32-летней жительницы Мостовского района, а после врезалась в припаркованную Audi.
В ДТП пострадала водитель Lada, ее доставили в больницу. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в ночь на 7 августа неизвестный водитель повредил четыре машины на парковке возле многоэтажки, его ищут полицейские.
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