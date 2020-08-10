В Сочи и Краснодаре скончались еще два больных коронавирусом

Оперативный штаб Краснодарского края 10 августа рассказал о последних летальных случаях в регионе, вызванных COVID-19

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 97 новых новителей коронавируса, 42 пациента были выписаны с выдоровлением, а 2 человека скончались. Как рассказали в краевом оперштабе, летальные случаи произошли в Краснодаре и Сочи.

В Сочи скончалась 85-летняя пенсионерка , которая заболела в конце июля. Женщину госпитализировали в горбольницу № 5 с положительным результатом анализа на коронавирус и двусторонней пневмонией, а позже подключили к ИВЛ. Отмечается, что у нее также была гипертензивная болезнь сердца, атеросклероз и сахарный диабет.

В Краснодаре скончался 45-летний житель Красноармейского района . Его госпитализировали в СКИБ с двусторонней пневмонией и подключили к ИВЛ. Из-за болезни у пациента развилась полиорганная недостаточность, медикам не удалось спасти его. Как уточнили в оперштабе, мужчина страдал хронической сердечной недостаточностью и гипертонией.