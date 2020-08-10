В Краснодаре временно изменится маршрут четырех трамваев
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре с 11 августа некоторые трамваи изменят свой маршрут из-за капремонта путей на улице Ставропольской
Ремонт начнут делать на перекрестке улиц Ставропольской и Стасова 11. Работы планируют завершить 17 августа, сообщили в пресс-службе КТТУ. Из-за этого по-другому четыре трамвайных маршрута временно изменят пути следования:
- № 4 «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная». Маршрут изменится только вечером. 11 августа после 21:25 трамваи поедут от конечной остановки «улица Индустриальная» до хладокомбината. Последние вагоны отправятся по установленному маршруту: от Комсомольского микрорайона — в 22:04; от улицы Индустриальной — в 21:05. С 12 по 16 августа после 22:17 трамваи будут следовать от Индустриальной до хладокомбината. Последние вагоны поедут из Комсомольского микрорайона — в 22:27, от улицы Индустриальной — в 22:02;
- № 5 «улица Солнечная — улица Бершанской». Маршрут изменится только вечером. После 21:13 от конечной остановки на улице Солнечной трамваи поедут до хладокомбината. Последние вагоны отправятся как обычно: от улицы Бершанской — в 21:30; от улицы Солнечной — в 20:45;
- № 9 «Хладокомбинат — улица Бершанской». Трамваи от конечной остановки «8 Марта» с 12 по 16 августа будут ездить от конечной остановки «Комсомольский микрорайон» до Восточного трамвайного депо и обратно.
- № 10 «Хладокомбинат — Комсомольский микрорайон». Также как и маршрут № 9, только от конечной «Хладокомбинат».
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