В Краснодаре временно изменится маршрут четырех трамваев

Ремонт начнут делать на перекрестке улиц Ставропольской и Стасова 11. Работы планируют завершить 17 августа, сообщили в пресс-службе КТТУ. Из-за этого по-другому четыре трамвайных маршрута временно изменят пути следования:

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