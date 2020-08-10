В Юбилейном микрорайоне Краснодара сгорела маршрутка

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 10 августа сгорел автобус в Юбилейном микрорайоне

Сообщение о возгорании на улице 70-летия Октября поступило спасателям в 8:54. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит пассажирский автобус, огонь распространился на площади 8 кв. метров.

Огонь потушили в 9:06. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодаскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в мае в центре Краснодара после ДТП сгорела машина такси.

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