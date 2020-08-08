На Кубани за сутки выявили 112 случаев коронавируса, скончались два человека

В Краснодарском крае к 8 августа COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 173 человек

В России за последние сутки выявили 5 тыс. 212 больных коронавирусом в 85 регионах страны. При этом только 25,6% не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки из медицинских учреждений с выздоровлением было выписано 6 тыс. 615 пациентов, однако 129 человек спасти не удалось .

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Больше всего новых случаев выявили в Москве (+691), Свердловской области (+178) и Московской области (+161). На юге России самый большой прирост заболевших за сутки зафиксировали в Ставропольском крае (+137), Ростовской области (+129) и в Краснодарском крае (+112) . Далее следует Дагестан (+48), Адыгея (+25), Ингушетия (+25), Крым (+24), Кабардино-Балкария (+14), Карачаево-Черкессия (+10), Чечня (+8), Северная Осетия (+7) и Севастополь (+3).

Всего за время пандемии в России выявили 882 тыс. 347 случаев коронавируса, зафиксировали 14 тыс. 854 летальных исхода . А 690 тыс. 207 заболевших выздоровели.

Как рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, за сутки коронавирус подтвердился в регионе у 112 человек, среди заболевших 60 женщин и 52 мужчины.

Случаи COVID-19 зафиксировали в 29 муниципалитетах края. Вот где выявили заболевших: В Краснодаре — 37;

В Сочи — 10;

В Красноармейском и Кореновском районах — по 6;

в Тимашевском, Белореченском и Кущевском — по 5;

в Горячем Ключе, Крымском и Выселковском районах — по 4;

в Ейском, Темрюкском, Брюховецком, Лабинском и Щербиновском районах, а также Новороссийске и Анапе — по 2;

в Геленджике и Армавире, Абинском, Крыловском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Успенском, Северском, Курганинском, Туапсинском, Тбилисском и Тихорецком районах — по 1.

Всего за время пандемии в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 26 тыс. 35 человек, в том числе 3 тыс. 262 ребенка. В стационарах лечатся 3 тыс. 395 граждан с неподтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», еще 5 тыс. 629 человек наблюдаются в поликлиниках.