Аргентинский футболист Маммана перешел в «Сочи» из «Зенита»
Краснодарский край Валерия Дульская
Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана 7 августа стал игроком ФК «Сочи»
Аргентинский спортсмен на правах аренды будет выступать в «Сочи» до конца сезона 2020/21. Раньше 24-летний защитник выступал за «Ривер Плейт» и «Лион», последние три сезона он провел в петербургском «Зените». В национальной сборной Аргентины футболист сыграл три игры, сообщили в пресс-службе «Сочи».
Напомним, ранее 30-летний защитник «Оренбурга» подписал на год контракт с «Сочи».
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