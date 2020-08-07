Аргентинский футболист Маммана перешел в «Сочи» из «Зенита»

Аргентинский спортсмен на правах аренды будет выступать в «Сочи» до конца сезона 2020/21. Раньше 24-летний защитник выступал за «Ривер Плейт» и «Лион», последние три сезона он провел в петербургском «Зените». В национальной сборной Аргентины футболист сыграл три игры, сообщили в пресс-службе «Сочи».

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