В Адыгее закупили портфели и ученические наборы для первоклассников

В Адыгее 1 сентября пройдет акция «Подарок первокласснику», где ученикам раздадут портфели с наборами школьных принадлежностей

Для акции в республике уже закупили 6,5 тыс. ученических комплектов. В них входят альбом для рисования, тетради, ручки, краски, карандаши, линейка, клей, кисточки, точилка, ножницы цветная бумага, пластилин, картон цветной и белый.

В подарочном комплекте, помимо набора для творчества, есть рабочая тетрадь «Моя Адыгея» (учебное пособие по регионоведению) и ученический дневник школьника Адыгеи с поздравлением от главы региона и пожеланиями хорошей учебы. Также в дневнике содержится познавательная информация об Адыгее и ее государственных символах, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Надеюсь, ребятам понравится этот набор школьных принадлежностей, который не только поможет им на пути к знаниям, но и станет подспорьем для родителей», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, ежегодная акция, которую проводят в республике с 2017 года, направлена на поддержку семей.