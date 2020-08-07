Доход Кадырова за год вырос в 20 раз, его жены — в 40

Чечня

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На сайте главы Чечни Рамзана Кадырова появилась декларация о доходах за 2019 год

Документ опубликовали на сайте главы республики Рамзана Кадырова 7 августа. С 1 января по 31 декабря 2019 года он задекларировал почти 148 млн рублей дохода. Это в 20 раз больше, чем в 2018-м. Тогда Кадыров отчитывался о 7,58 млн рублей, сообщила Медиазона.

Согласно декларации, у Кадырова в собственности два земельных участка площадью 3,6 тыс. и 28,3 тыс. кв. метров, а также жилой дом площадью 2,3 тыс. кв. метров. В пользовании у него дом на 300 кв. метров.

Жена Кадырова задекларировала 2,5 млн рублей дохода, что в 40 раз больше, чем в 2018 году (тогда было 60 тыс. рублей). У нее и 12 детей Кадырова в пользовании тот же дом площадью 300 кв. метров. 

Деньги Рамзан Кадыров

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