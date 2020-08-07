В Краснодаре полиция ищет водителя, который ночью врезался в четыре машины и скрылся

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь на 7 августа неизвестный водитель повредил четыре машины во дворе дома

Сначала о ДТП на улице Передерия, 64 написали в краснодарских пабликах. Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что около 2:00 неустановленный водитель врезался в четыре припаркованных машины и скрылся. В аварии пострадали Lada Kalina, Lada Largus, Hyundai Sonata и Toyota Corolla. 

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, устанавливают личность и автомобиль виновника ДТП.

Напомним, 26 июля в Тихорецке внедорожник врезался в двери магазина, пострадал ребенок.

Автомобили ДТП Краснодар Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

ФК «Краснодар» предложил болельщикам компенсацию по абонементам прошлого сезона
В Краснодаре полиция ищет водителя, который ночью врезался в четыре машины и скрылся
В Новороссийске енот два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он залез обратно
Власти Краснодара научат подростков снимать тиктоки
И.о. главы Анапы назначили вице-губернатора Кубани Василия Швеца
В Краснодаре скончались два больных коронавирусом, еще один пациент умер в Сочи

Лента новостей

Реклама на портале