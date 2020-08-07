В Краснодаре полиция ищет водителя, который ночью врезался в четыре машины и скрылся
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре в ночь на 7 августа неизвестный водитель повредил четыре машины во дворе дома
Сначала о ДТП на улице Передерия, 64 написали в краснодарских пабликах. Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что около 2:00 неустановленный водитель врезался в четыре припаркованных машины и скрылся. В аварии пострадали Lada Kalina, Lada Largus, Hyundai Sonata и Toyota Corolla.
Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, устанавливают личность и автомобиль виновника ДТП.
Напомним, 26 июля в Тихорецке внедорожник врезался в двери магазина, пострадал ребенок.