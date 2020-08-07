В Краснодаре скончались два больных коронавирусом, еще один пациент умер в Сочи

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края 7 августа рассказал подробности трех летальных случаев от коронавируса, которые были зафиксированы в регионе за последние сутки

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 115 больных коронавирусом. За все время пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 9 тыс. 61 человека. При этом 7 тыс. 776 пациентов были выписаны с выздоровлением, а 126 зараженных умерли, в том числе трое — за последние сутки. В региональном оперштабе рассказали, как у них протекала болезнь.

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Первый летальный случай был зафиксирован в Краснодаре. Там скончался 74-летний житель Тихорецка. Мужчина заболел 19 июля, у него появился сухой кашель, слабость, поднялась температура. Через четыре дня он обратился к врачам и был госпитализирован, компьютерная томография выявила у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию вирусной этиологии.

Состояние больного ухудшалось, тогда его подключили к ИВЛ в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Анализ на коронавирус да положительный результат. Отмечается, что пенсионер страдал болезнями сердца, хроническим пиелонефритом (заболевание почек) и панкреатитом (воспаление поджелудочной железы).

Также в СКИБ скончался 55-летний житель Усть-Лабинска. Он заболел 20 июля. КТ выявила у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая развилась из-за вируса. Мужчину перевели СКИБ и подключили к ИВЛ. Анализ на COVID-19 оказался положительным.

Во время болезни у пациента развилась острая сердечно-сосудистая и почечно-печеночная недостаточность. Врачам не удалось спасти его. Отмечается, что у мужчины были заболевания сердца.

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Третий за сутки летальный случай был зафиксирован в Сочи. Там скончалась 59-летняя жительница курорта. Она заболела 18 июля и сразу же была госпитализирована. Анализ больной на коронавирус оказался положительным.

Во время болезни у женщины развилась двусторонняя полисегментарная очаговая тотальная пневмония тяжелой степени и синдром полиорганной недостаточности с отеком легких. Ее подключили к ИВЛ, но усилий медиков оказалось недостаточно, чтобы сохранить ей жизнь.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть Сочи Эпидемии

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