Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 9 тыс. человек

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявили 5 тыс. 241 больного коронавирусом в 84 регионах страны. Только 27% заразившихся не имели клинических симптомов болезни. Также за последние сутки из больниц с выздоровлением выписали 7 тыс. 235 пациентов, 119 инфицированных скончались , сообщил RT .

Больше всего новых случаев инфицирвоания было зафиксировано в Москве (+686), Свердловской области (+180) и Московской области (+158).

Всего за время пандемии в России коронавирус диагностировали у 877 тыс. 135 человек . При этом 683 тыс. 592 пациента выздоровели, но 14 тыс. 725 больных спасти не удалось .

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 115 кубанцев в возрасте от 16 до 92 лет. Среди заболевших 48 мужчин и 67 женщин.

За все время пандемии в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 9 тыс. 61 человека . При этом 7 тыс. 776 пациентов были выписаны с выздоровлением, 126 больных умерли (трое — за последние сутки) . Еще 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.

На сегодняшний день в медицинские учреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 25 тыс. 677 человек. Несмотря на то, что коронавирус у них не был подтвержден, 3 тыс. 459 обратившихся лечатся в стационарах, а 5 тыс. 412 человек наблюдаются в поликлиниках.

В лабораториях региона за последние сутки сделали около 7,5 тыс. тестов на COVID-19. За время на Кубани провели более 634 тыс. тестов.