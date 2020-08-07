Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 9 тыс. человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 7 августа COVID-19 подтвердился у 9 тыс. 61 человека

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявили 5 тыс. 241 больного коронавирусом в 84 регионах страны. Только 27% заразившихся не имели клинических симптомов болезни. Также за последние сутки из больниц с выздоровлением выписали 7 тыс. 235 пациентов, 119 инфицированных скончались, сообщил RT.

Больше всего новых случаев инфицирвоания было зафиксировано в Москве (+686), Свердловской области (+180) и Московской области (+158).

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На юге и Северном Кавказе новые случаи распределились так: Ростовская область — 128, Краснодарский край — 115, Ставропольский край — 104, Дагестан — 48, Крым — 39, Ингушетия — 30, Адыгея — 24, Кабардино-Балкария — 15, Севастополь — 11, Карачаево-Черкессия — 10, Чечня — 10, Северная Осетия — 7.

Всего за время пандемии в России коронавирус диагностировали у 877 тыс. 135 человек. При этом 683 тыс. 592 пациента выздоровели, но 14 тыс. 725 больных спасти не удалось.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 115 кубанцев в возрасте от 16 до 92 лет. Среди заболевших 48 мужчин и 67 женщин.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 45;
  • в Сочи — 20;
  • в Кавказском районе — 6;
  • в Выселковском районе — 5;
  • в Павловском и Тихорецком районах — по 4;
  • в Белореченском, Кореновском, Крымском и Динском районах — по 3;
  • в Армавире, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Темрюкском и Ленинградском районах — по 2;
  • в Горячем Ключе, Крыловском, Славянском, Лабинском и Ейском районах — по 1.

За все время пандемии в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 9 тыс. 61 человека. При этом 7 тыс. 776 пациентов были выписаны с выздоровлением, 126 больных умерли (трое — за последние сутки). Еще 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.

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На сегодняшний день в медицинские учреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 25 тыс. 677 человек. Несмотря на то, что коронавирус у них не был подтвержден, 3 тыс. 459 обратившихся лечатся в стационарах, а 5 тыс. 412 человек наблюдаются в поликлиниках.

В лабораториях региона за последние сутки сделали около 7,5 тыс. тестов на COVID-19. За время на Кубани провели более 634 тыс. тестов.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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