На курорте «Роза Хутор» открылся экспериментальный театр

Камерное пространство экспериментального театра находится в павильоне «Суздаль» и рассчитано на 50 зрителей, однако, учитывая современные реалии, пока на спектакли приглашаются 20 человек.

«Наш театр не зря называется экспериментальным. Это первая попытка, начиная с 1864 года, создать театр в кавказских горах Большого Сочи. К тому же, само пространство не подразумевает строгих соблюдений театральных стандартов. У нас нет сцены, нет занавеса», — рассказала руководитель выставочного центра «Наследие» Ирина Гуилли.