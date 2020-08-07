На курорте «Роза Хутор» открылся экспериментальный театр
В этнокомплексе «Моя Россия» сочинского курорта «Роза Хутор» в августе появился театр
Камерное пространство экспериментального театра находится в павильоне «Суздаль» и рассчитано на 50 зрителей, однако, учитывая современные реалии, пока на спектакли приглашаются 20 человек.
«Наш театр не зря называется экспериментальным. Это первая попытка, начиная с 1864 года, создать театр в кавказских горах Большого Сочи. К тому же, само пространство не подразумевает строгих соблюдений театральных стандартов. У нас нет сцены, нет занавеса», — рассказала руководитель выставочного центра «Наследие» Ирина Гуилли.
Театр откроет музыкально-танцевальная постановка Tablao Flamenco. В качестве декораций используются картины руководителя театра Георга Бабаханяна.
Перформанс дополнит представление: рядом с артистами на сцене будет работать художник, который напишет портрет одного из зрителей, а после спектакля он получит свое художественное изображение из рук автора.
Представление длится чуть более часа. Его показы в экспериментальном театре запланированы на 8, 15 и 22 августа. Приобрести билеты можно в павильоне «Суздаль» комплекса «Моя Россия», рассказали 7 августа в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
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Как писали Юга.ру, в июле в центре курорта «Роза Хутор», на Романовом мосту, открылась фотовыставка сотрудника Кавказского биосферного заповедника и путешественника Александра Перевозова, которая будет работать до конца лета.
Культурно-этнографический комплекс «Моя Россия» находится под управлением «Роза Хутор» и располагается недалеко от курорта на берегу горной реки Мзымты. На территории в 3,3 га расположились 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов России: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург, Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия.