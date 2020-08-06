Пенсионер погиб при пожаре в Новороссийске

Краснодарский край

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В Новороссийске 6 августа в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина

Сообщение о возгорании в садово-огородническом товариществе «Надежда» в поселке Мысхако поступило спасателям в 17:19. Они выехали на улицу Серебристую и установили, что горит дом на площади 70 кв. метров. Огонь потушили в 18:05, на месте работали восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже стало известно, что при пожаре погиб 71-летний мужчина. Соседи увидели возгорание и вызвали пожарных. Когда огонь потушили, в одной из комнат нашли тело хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте работают следователь, устанавливаются точные причины и очаг возгорания. Назначены экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

МЧС Новороссийск Пожары Следственный комитет смерть

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