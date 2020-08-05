Взрыв разрушил часть Бейрута. Собрали все, что известно спустя сутки

В порту столицы Ливана Бейрута вечером 4 августа произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек

Что случилось? Накануне вечером в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным сейсмологов, он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. Ударную волну ощутили даже на Кипре, который находится в 240 км от Ливана, пишет телеканал «360». В городе оказались повреждены все здания в радиусе 10 км. В разных районах от взрыва выбило стекла, оторвало балконы, отлетела штукатурка. В некоторых местах перевернулись автомобили.

Из-за чего произошел взрыв? Сначала министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Позже версии несколько раз менялись, среди них были: атака Израиля, взрыв склада боеприпасов «Хизбаллы» [ливанская исламистская организация, выступающая за создание в стране исламского государства по образцу Ирана] или других веществ. Позже Израиль заявил, что не причастен к случившемуся и предложил свою помощь. «Хизбалла» также не согласилась с версией, что взрыв вызвал авиаудар Израиля по ее складам с боеприпасами в порту. На данный момент основной причиной произошедшего назвали взрыв 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которую используют как удобрение. Ее конфисковали шесть лет назад с судна «Росус», которое принадлежало российскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Предположительно, взрыв случился при сварке отверстия на складе.

Сколько людей стали жертвами взрыва? По последним данным, в результате трагедии погибли 108 человек и пострадали свыше 4 тыс. человек, в том числе 50 сотрудников ООН и сотрудница российского посольства. До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы: многих работников порта взрывная волна могла выбросить в море. Среди погибших есть граждане Австралии, Бельгии, Армении и других стран. По данным посольства РФ, никто из россиян не погиб, сообщила «Медуза». Местные СМИ писали, что генсек ливанской партии «Аль-Катаиб» пострадал при взрыве и скончался. Также среди погибших десять пожарных, которые ликвидировали последствия ЧП. Больницы Бейрута не справляются с потоком пострадавших, поэтому людей отправляют в другие города. В ливанских СМИ и соцсетях призывают сдавать кровь для раненых.

Насколько масштабны разрушения? В результате взрыва без жилья остались около 300 тыс. человек, сообщил RT со ссылкой на заявление губернатора ливанской столицы Марвана Аббуда. По его словам, ущерб городу оценили в 3-5 млрд долларов (почти 10% ВВП Ливана). Взрыв разрушил элеватор с зерном, который находился рядом с эпицентром. По данным специалистов, здание приняло на себя большую часть ударной волны — без него разрушения могли быть более масштабными. Власти заявили о риске нехватки продовольствия, так как в элеваторе был стратегический запас с зерном. Страна в последние месяцы находится в экономическом кризисе, теперь зерна осталось на месяц.