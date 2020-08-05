В Краснодаре пропала без вести 80-летняя женщина в теплом халате и мужских туфлях

Пожилая женщина вышла из дома в Индустриальном проезде 30 июля и не вернулась. На вид ей 80 лет, рост около 165 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

Среди особых примет у пенсионерки шрам на животе после операции, также она страдает потерей памяти. На Валентине Ермаковой был теплый бордово-зеленый халат, бежевые мужские летние туфли, бело-желтый платок на голове. При себе у нее была палка для ходьбы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении 80-летней краснодарки, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (952) 985-94-59, 8 (861) 268-40-45 или 102.