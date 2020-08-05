В Анапе запретили плавать на катамаранах и матрасах в море

Краснодарский край

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В Анапе 5 августа вновь ввели запрет на купание в море на надувных плавсредствах и катамаранах

В пресс-службе администрации Анапы 5 августа сообщили, что на курорте усилился отжимный северо-восточный ветер. В связи с этим гостям и жителям города запретили использовать надувные плавательные средства и катамараны при купании в Черном море.

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В управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы отдыхающих призвали соблюдать меры безопасности, не подвергать риску жизни и здоровье.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем 5 августа в Анапе воздух нагреется до 31 °С, вода в Черном море прогрелась до 25 °C. Скорость ветра в течение дня — 4-7 м/с.

Напомним, в июле в Анапе несколько раз запрещали купаться в море. Неблагополучные погодные условия для купания были 9 июля, 14 июля, 21 июля и 25 июля.

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Как писали Юга.ру, в конце июня в Анапе на матрасе в море унесло мужчину и ребенка. Их нашли живыми спустя четыре часа.

Анапа Безопасность Курорты и туризм отдых Погода Черное море

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