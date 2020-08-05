Мэрия Сочи: В последний месяц лета гостиницы и отели будут заполнены минимум на 98%

В администрации Сочи 4 августа сообщили, сколько туристов посетили курорт с начала летнего сезона и сколько отдыхающих, по прогнозам, приедут в августе

Напомним, 3 августа власти Краснодарского края сообщили, что с начала лета регион посетили 2,3 млн туристов. При этом средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье составляет 78,6%, на Азовском море — 72%, а в степной и предгорной зонах — 54%.

В пресс-службе мэрии Сочи 4 августа рассказали, что с начала высокого сезона санатории, отели и гостиницы курорт приняли 680 тыс. туристов. На сегодняшний день в Сочи отдыхают 210 тыс. гостей.

Как уточнила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, власти ведут учет всех гостей, въезжающих на территорию курорта.