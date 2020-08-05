Мэрия Сочи: В последний месяц лета гостиницы и отели будут заполнены минимум на 98%
В администрации Сочи 4 августа сообщили, сколько туристов посетили курорт с начала летнего сезона и сколько отдыхающих, по прогнозам, приедут в августе
Напомним, 3 августа власти Краснодарского края сообщили, что с начала лета регион посетили 2,3 млн туристов. При этом средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье составляет 78,6%, на Азовском море — 72%, а в степной и предгорной зонах — 54%.
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В пресс-службе мэрии Сочи 4 августа рассказали, что с начала высокого сезона санатории, отели и гостиницы курорт приняли 680 тыс. туристов. На сегодняшний день в Сочи отдыхают 210 тыс. гостей.
Как уточнила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, власти ведут учет всех гостей, въезжающих на территорию курорта.
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«Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объемам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе», — объяснила Батяйкина.
Власти Сочи прогнозируют, что в августе загруженность санаториев и гостиниц на курорте составит минимум 98%. Такой же показатель наблюдался в августе прошлого года.