На Кубани в 2020 году потерялось почти 500 детей, двоих еще не нашли

Краснодарский край

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В Сочи планируют создать подразделение национального центра помощи пострадавшим и пропавшим детям

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 3 августа рассказал, что в регионе живет более 1,2 млн детей. В 2019 году в крае потерялось около 1 тыс. несовершеннолетних, за 6 месяцев 2020 года — почти 500. При этом двоих все еще не нашли: поисками занимаются полиция, следователи, МЧС, волонтеры и другие.

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Председатель попечительского совета центра помощи Елена Мильская рассказала о планах запустить программу по обучению детей безопасности в интернете, а также по лечению тяжелобольных детей — «Область здоровья». Подразделение организации планируют открыть и в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям создали в 2014 году. В нем обучают волонтеров поиску детей, оснащают поисково-спасательные отряды, оказывают помощь семьям с тяжелобольными детьми, занимаются профилактикой детской безопасности в интернете. Отделения центра есть в 30 регионах России, а Краснодарский край станет 31-м.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Сочи

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