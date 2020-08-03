В море у берегов Геленджика турист плохо себя почувствовал на катамаране и умер

3 августа власти Геленджика рассказали о несчастном случае, который произошел с отдыхающим на курорте

В администрации города 3 августа рассказали, что с начала курортного сезона в Геленджике утонули шесть человек: четверо мужчин и две женщины. Возраст погибших — от 26 до 64 лет.

Также в мэрии сообщили о еще одном несчастном случае, произошедшем с отдыхающим на прошлой неделе (уточнить дату в пресс-службе не смогли). По данным ГО И ЧС, мужчина почувствовал себя плохо, когда плавал на катамаране в бухте. Туриста в бессознательном состоянии увидели на прогулочном судне. Его подобрали, а затем передали спасателям.

На берегу отдыхающего пыталась спасти бригада скорой помощи, однако реанимационные действия не принесли результата. Причину смерти устанавливают специалисты.