В море у берегов Геленджика турист плохо себя почувствовал на катамаране и умер

Краснодарский край

Распечатать

3 августа власти Геленджика рассказали о несчастном случае, который произошел с отдыхающим на курорте

В администрации города 3 августа рассказали, что с начала курортного сезона в Геленджике утонули шесть человек: четверо мужчин и две женщины. Возраст погибших — от 26 до 64 лет.

Читайте также:

Также в мэрии сообщили о еще одном несчастном случае, произошедшем с отдыхающим на прошлой неделе (уточнить дату в пресс-службе не смогли). По данным ГО И ЧС, мужчина почувствовал себя плохо, когда плавал на катамаране в бухте. Туриста в бессознательном состоянии увидели на прогулочном судне. Его подобрали, а затем передали спасателям.

На берегу отдыхающего пыталась спасти бригада скорой помощи, однако реанимационные действия не принесли результата. Причину смерти устанавливают специалисты.

Безопасность Геленджик Курорты и туризм смерть Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Достопримечательности Адыгеи вошли в туристский автомаршрут «От Боспора до Каспия»
Власти Краснодара рассказали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в ближайшие два года
В море у берегов Геленджика турист плохо себя почувствовал на катамаране и умер
В Краснодаре эвакуировали ТК «МедиаПлаза»
В Геленджике отменили заплыв «Морская миля»
В Краснодаре на несколько дней ограничат напор воды в частных домах

Лента новостей

Реклама на портале