В Керченском проливе подняли со дна бронетранспортер, который затонул во время патриотической акции

Краснодарский край, Крым

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2 августа в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем закончили операцию по подъему затонувшего во время патриотического мероприятия бронетранспортера

Патриотическая акция «Керченский десант. Дорога мужества» прошла 23 июля. В рамках нее Керченский пролив форсировали бронетранспортеры (БДРМ). Один из них затонул в 5 км от берега, причиной назвали сильный боковой ветер и высокие волны. Экипаж машины спасли.

2 августа стало известно, что затонувший бронетранспортер подняли с 8 метров с помощью парашютов. По словам водолазов, машина лежала на дне практически на башне. После того, как БДРМ подняли, ее начали тащить к берегу, однако трос постоянно рвался. Затем бронетранспортер начали вытаскивать стальным тросом. В конце машину вытянули трактор и еще одна БРДМ, пишет «Российская газета». Операция длилась несколько дней.

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