Тремя новыми жертвами коронавируса на Кубани стали пациенты из Сочи, Краснодара и Динской

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 31 июля сообщил подробности трех новых летальных случаев в регионе, вызванных COVID-19

Напомним, за время пандемии на Кубани коронавирусом, по официальным данным, заболели 8 тыс. 266 человек. Из них 7 тыс. 131 выздоровели, а 113 пациентов скончались. За последние сутки в регионе зафиксировали 96 новых случаев коронавируса, умерли 3 человека.

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Как сообщили в краевом оперштабе, один летальный случай был зарегистрирован в больнице Сочи и два — в Специализированной краевой инфекционной больнице в Краснодаре.

В Сочи скончался 80-летний местный житель. Болезнь у него развивалась остро, начался кашель, температура повысилась до 39 °С. Пациента госпитализировали в медучреждение, тест на COVID-19 показал положительный результат. Позже его подключили к ИВЛ, однако спасти мужчину не удалось. По данным оперштаба, пациент страдал рядом хронических заболеваний.

В СКИБ умерли 78-летняя жительница Краснодара и 65-летний мужчина из станицы Динской.

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Как сообщили в оперштабе, у обоих болезнь развивалась стремительно, пациенты потеряли вкус, обоняние, испытывали дискомфорт в грудной клетке, а также чувствовали общую слабость. Анализ на коронавирус в обоих случаях показал положительный результат. Заболевших подключили к ИВЛ, позже они скончались.

Динской район Коронавирус Краснодар Медицина Пенсионеры смерть Сочи Эпидемии

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