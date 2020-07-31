На Кубани лидерами по числу новых зараженных коронавирусом за сутки стали Краснодар и Сочи

В оперштабе Краснодарского края 31 июля сообщили, что за сутки в регионе зафиксировали 96 новых случаев коронавируса и три летальных исхода

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России выявили 5 тыс. 482 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом только у 25,5% болезнь протекала без клинических проявлений, уточнил RT. Выздоровели 8 тыс. 755 пациентов, еще 161 человек скончался .

Больше всего новых случаев заболеваний выявили в Москве (+695), Свердловской области (+210) и в Ханты-Мансийском АО (+171). На юге страны лидируют по числу заболевших Ростовская область (+133 случая за сутки), Ставропольский край (+114) и Краснодарский край (+96) .

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Далее по списку идут Дагестан (+43), Адыгея (+33), Ингушетия (+23), Кабардино-Балкария (+15), Чечня (+14), Северная Осетия и Крым (по 13 новых случаев), Карачаево-Черкессия (+9). Также один инфицированный коронавирусом был зарегистрирован в Севастополе.

Всего за время пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 839 тыс. 981 человека. За весь период в стране скончались 13 тыс. 963 заболевших , а 638 тыс. 410 пациентов выздоровели, написал телеканал «360».

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 96 новых заболевших 60 женщин и 36 мужчин. Самому младшему пациенту один год, а старшему — 84 года.

Инфицированных выявили в 23 муниципалитетах Кубани: в Краснодаре — 37;

в Сочи — 16;

в Кореновском районе — 5;

в Северском районе — 4;

в Кавказском, Туапсинском и Кущевском районах — по 3;

в Усть-Лабинском, Динском, Калининском, Ленинградском, Тихорецком, Белореченском и Славянском муниципалитетах, а также в Армавире и Анапе — по 2;

в Горячем Ключе, Абинском, Гулькевичском, Тбилисском, Каневском, Красноармейском и Крымском районах — по 1.

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Всего за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 8 тыс. 266 человек , при этом выздоровели 7 тыс. 131 человека, а 113 пациентов скончались . Еще 22 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО. За последние сутки от коронавируса умерли три человека .