В Анапе на полтора месяца остановили все стройки
В Анапе и некоторых селах курорта с 30 июля остановили все строительные работы и разрытие территорий
В Анапе, станице Благовещенской, селах Витязево и Сукко с 30 июля приостановили все строительно-монтажные работы и разрытие общественных территорий. Такое постановление накануне подписал и.о. главы курорта Вячеслав Вовк.
Ограничения будут действовать до 15 сентября. В пресс-службе администрации Анапы уточнили, что эти меры необходимы для обеспечения экологической безопасности, создания условий для массового отдыха и для предупреждения террористических акций.
Запрет действует для всех физических и юридических лиц независимо от форм собственности. Против нарушителей будут применять административные меры.
Напомним, 20 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Анапе и раскритиковал ситуацию с застройкой курорта. В этот же день глава города Юрий Поляков ушел в отставку.
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