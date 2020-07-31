В Анапе на полтора месяца остановили все стройки

В Анапе и некоторых селах курорта с 30 июля остановили все строительные работы и разрытие территорий

В Анапе, станице Благовещенской, селах Витязево и Сукко с 30 июля приостановили все строительно-монтажные работы и разрытие общественных территорий. Такое постановление накануне подписал и.о. главы курорта Вячеслав Вовк.

Ограничения будут действовать до 15 сентября. В пресс-службе администрации Анапы уточнили, что эти меры необходимы для обеспечения экологической безопасности, создания условий для массового отдыха и для предупреждения террористических акций.

Запрет действует для всех физических и юридических лиц независимо от форм собственности. Против нарушителей будут применять административные меры.