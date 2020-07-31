«Краснодар» вошел в топ-100 лучших клубов Европы

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» в июле вошел в рейтинг лучших клубов Европы Euro Club Index

Также туда попал лидер российского чемпионата «Зенит» (28-е место) и серебряный призер «Локомотив» (49-е). Как и в РПЛ, «Краснодар» среди российских клубов стал третьим и занял 62-е место рейтинга лучших клубов Европы Euro Club Index. В топ-100 попал московский ЦСКА (69-е место).

«Ростов» занял 109-е место, «Спартак» — 113-е, сообщил Sports.ru. Также в список попал «Сочи» (216-й). Всего в рейтинге 718 позиций. Среди российских клубов последним стал волгоградский «Ротор» (309-й).

Лидерами рейтинга стали «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал». При составлении рейтинга учитывали выступления за несколько последних сезонов, результаты в еврокубках и национальных чемпионтатов.

Напомним, ранее стало известно, что футболист «Краснодара» Виктор Классон после прошедшего сезона потерял в рыночной стоимости более 3 млн евро.

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