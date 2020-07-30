В Сочи водитель оставил пассажирку с тремя детьми на дороге и уехал, полиция начала проверку

В Сочи днем 30 июля произошел конфликт между водителем и пассажиром

Как рассказали в телеграм-канале Typodar, водитель BlaBlaCar подвозил женщину до Сочи. По пути к городу он высадил пассажирку с несовершеннолетними детьми на трассе и уехал.

«Все произошло из-за лишнего груза и того, что дети якобы шумели. Хотя перед поездкой все было оговорено и водитель согласился», — сообщили в посте.