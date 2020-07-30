В Сочи водитель оставил пассажирку с тремя детьми на дороге и уехал, полиция начала проверку

Краснодарский край

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В Сочи днем 30 июля произошел конфликт между водителем и пассажиром

Как рассказали в телеграм-канале Typodar, водитель BlaBlaCar подвозил женщину до Сочи. По пути к городу он высадил пассажирку с несовершеннолетними детьми на трассе и уехал.

«Все произошло из-за лишнего груза и того, что дети якобы шумели. Хотя перед поездкой все было оговорено и водитель согласился», — сообщили в посте.

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Судя по видео, с женщиной ехали трое детей. В начале съемки мужчина тянет пассажирку за ноги и вытаскивает из машины. В этот момент около автомобиля лежат брошенные сумки и пакеты, а стоящие около тротуара дети кричат. Автор видео потребовала вернуть 2 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку, однако водитель нецензурно ответил ей и сказал, что это ее проблемы.

Женщина обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что инцидент произошел 30 июля около 14:00 в сочинском микрорайоне Солоники:

«Материал зарегистрирован, проводится проверка».

Дети Сочи Транспорт

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