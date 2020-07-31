Афипский НПЗ профинансировал ремонт детской поликлиники в Северском районе

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие детского здравоохранение Краснодарского края» Афипский НПЗ, который считается крупнейшим предприятием в районе, выделил средства, на которые провели ремонт в детской поликлинике Афипского отделения Северской ЦРБ.

Главный врач районной больницы Манолис Анаников отметил, что это был не первый пример сотрудничества медучреждения с заводом.

«Однако сейчас благотворительная помощь предприятия особенно ценна. В нынешней эпидемиологической ситуации завершившийся ремонт — важная мера поддержки муниципальной системы здравоохранения и очередной шаг к улучшению условий оказания медицинских услуг жителям Северского района», — заключил Анаников.

К концу июля в детской поликлинике отремонтировали холл и кабинеты врачей. В зоне регистратурыустановили ресепшн. На входе в здание появились новые раздвижные двери, а для маломобильных групп граждан оборудовали перила. Также в ходе ремонта сделали крыльцо и теневой навес, рассказали в пресс-службе Северской ЦРБ.