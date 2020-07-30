На Кубани выявят будущих бизнесменов с помощью теста
Тестирование на выявление предрасположенности к началу и развитию своего дела проводит Фонд развития бизнеса
Участие в проводимых им публичных мероприятиях и обучающих программах станет поощрением для тех, кто успешно прошел тестирование. Диагностика навыков и компетенций проводится онлайн и состоит из нескольких вопросов, разделенных на три блока. В общей сложности прохождение теста займет не более 15 минут.
«В 2019 году мероприятие подтвердило свою эффективность — участниками стали более 5100 жителей края. Тест содержит интерактивные задания на различные когнитивно-личностные компетенции. Методика определяет жизненные установки, карьерные интересы, уровень мотивации и интеллектуальные способности. По результатам теста участникам будут предложены вектор и тип карьеры», —прокомментировали в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
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В Фонде развития бизнеса добавили, что тестирование поможет определить способности не только школьникам и студентам, но и другим категориям граждан, среди которых действующие предприниматели, безработные и военнослужащие в запасе.
Тестирование доступно до 1 декабря 2020 года на портале testmoibiz93.ru. Результаты участники получат в виде отчета.
Проект реализуется при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, по заказу Фонда развития бизнеса Краснодарского края.
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