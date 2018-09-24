Семьянин или тусовщик? Узнай, какой ты житель Краснодара
В Краснодаре живет больше миллиона человек, и еще десятки тысяч въезжают каждый день в город на работу, за покупками или чтобы развлечься.
Все мы очень разные — кто-то любит свой город, кто-то стремится почаще и подальше из него уезжать. Мы гуляем в парках, ходим на футбол, засиживаемся вечерами в барах или делим свое время между семьей и работой в офисе. Какой тип горожанина лучше всего определяет вас? Узнайте в тесте Юга.ру и сервиса по вызову автомобилей бизнес-класса Wheely. Кстати, для всех прошедших тест команда Wheely приготовила подарок.
Спасибо, что прошли наш тест!
Семьянин или тусовщик? Узнай, какой ты житель Краснодара
Один из способов с комфортом передвигаться по Краснодару — установить приложение Wheely. На ваш заказ приедет новый автомобиль бизнес-класса, управлять которым будет водитель в строгом костюме. Никаких докучливых разговоров, духоты или шумного радио — вы сами решаете, как пройдет поездка. Все водители Wheely проходят строгий отбор на знание города и стандартов обслуживания.
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