Семьянин или тусовщик? Узнай, какой ты житель Краснодара

В Краснодаре живет больше миллиона человек, и еще десятки тысяч въезжают каждый день в город на работу, за покупками или чтобы развлечься.

Все мы очень разные — кто-то любит свой город, кто-то стремится почаще и подальше из него уезжать. Мы гуляем в парках, ходим на футбол, засиживаемся вечерами в барах или делим свое время между семьей и работой в офисе. Какой тип горожанина лучше всего определяет вас? Узнайте в тесте Юга.ру и сервиса по вызову автомобилей бизнес-класса Wheely. Кстати, для всех прошедших тест команда Wheely приготовила подарок.