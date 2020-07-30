В Роспотребнадзоре дали советы по выбору дынь и арбузов

В Роспотребнадзоре 30 июля опубликовали рекомендации по выбору арбузов и дынь

Как сообщил RT, в связи с началом продаж бахчевых культур, на сайте Роспотребнадзора разместили советы по выбору бахчевых.

Где покупать арбузы и дыни и какие документы должны быть у продавца? В ведомстве напомнили, что продажа бахчевых вдоль автодорог на необорудованных точках запрещена: арбузы и дыни в таких местах не прошли санитарную экспертизу и могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Место торговли должно быть огорожено, находиться под навесом, а арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на стеллажах, а не лежать на земле. Торговую точку и прилегающую территорию следует содержать в чистоте.

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У продавцов должен быть сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, которая вырастила арбузы, информация о юрлице, вывеска с указанием времени работы, весы, ценники, а также медкнижки.

Как выбрать арбуз? Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз нельзя, так как в месте разреза будут размножаться вредные бактерии. Хороший арбуз — крупный (но не самый большой), с целостным покровом, яркой, контрастной, блетящей коркой, максимально желтым пятном на боку. При ударе ладонью он должен вибрировать. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. Перед тем, как разрезать арбуз дома, его нужно вымыть теплой водой с мылом. Ни в коем случае нельзя есть арбуз с кислым запахом.

Как выбрать дыню? Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы. Следует помнить, что у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть слегка мягкой. Твердая сторона свидетельствует о том, что дыня незрелая. Если щелкнуть по зрелой дыне, раздастся глухой звук. Покупать дыню, не имеющую запаха, опасно. В Роспотребнадзоре напомнили, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара. Детям и людям с заболеваниями ЖКТ и поджелудочной железы следует употреблять не более 100 граммов за один прием пищи.