В Краснодаре ищут мужчину с розовым шрамом над бровью

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 30 июля попросила граждан помочь в поисках пропавшего без вести 58-летнего Александра Уколова

По данным полиции, 58-летний краснодарец 7 июля вышел из дома на улице Уральской и не вернулся. На вид ему около 60 лет, рост 165-174 см, худощавое телосложение, смуглое лицо, седые волосы и теменная залысина.

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Из особых примет у мужчины над правой бровью розоватый шрам. На исчезнувшем были очки в квадратной золотой оправе, серо-голубые шорты ниже колен, голубая рубашка с коротким рукавом и коричневые шлепки, сообщили 30 июля в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Уколова, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (928) 207-92-10, 8 (861) 231-70-71 или 102.

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