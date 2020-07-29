В Краснодаре ищут 17-летнего подростка, который пропал два дня назад

В Краснодаре 27 июля вышел из дома и не вернулся 17-летний Максим Марков

В поисковом отряде «Лиза Алерт» 29 июля сообщили, что в Краснодаре из дома в районе Гидростроителей 27 июля ушел из дома и не вернулся 17-летний Максим Марков.

Он был одет в черную футболку белым рисунком, черные спортивные штаны и серые кроссовки с белыми брызгами. Приметы мальчика: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Маркова Максима, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.