В Краснодаре ищут 17-летнего подростка, который пропал два дня назад

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 июля вышел из дома и не вернулся 17-летний Максим Марков

В поисковом отряде «Лиза Алерт» 29 июля сообщили, что в Краснодаре из дома в районе Гидростроителей 27 июля ушел из дома и не вернулся 17-летний Максим Марков.

Он был одет в черную футболку белым рисунком, черные спортивные штаны и серые кроссовки с белыми брызгами.

Приметы мальчика: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Маркова Максима, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, в июле на Кубани искали несколько подростков, всех их нашли живыми. Так, в Крымском районе искали 13-летнего мальчика, в Краснодаре искали 13-летнюю девочку и пропавшую накануне своего совершеннолетния девушку.

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