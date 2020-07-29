В Анапе будут судить мужчин за хищение муниципальной земли на 18 млн рублей

В Анапе в конце июля в суд направили уголовное дело против двоих мужчин, подозреваемых в похищении муниципальных земельных участков

По версии следствия, с 2010 по 2016 годы двое жителей станицы Анапской находили невостребованные муниципальные земельные участки-пустыри, на которые не было документов. После этого мужчины искали людей, у которых были проблемы с деньгами, и использовали их паспорта для регистрации права собственности. При этом им ничего не сообщали.

Кроме того, мужчины организовали поддельные постановления глав Анапской сельской администрации с присвоением участкам кадастровых номеров. После этого злоумышленники через неосведомленных посредников продавали землю.

В результате мужчины незаконно получили право собственности на 12 земельных участков в Анапе, которые затем продали. Ущерб превысил 18 млн рублей.

Против местных жителей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Материалы дела направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.